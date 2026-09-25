  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Учкудукский район

Новостройки в Учкудукский район, Узбекистан

;
Учкудук
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы пре…
Застройщик
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди о…
Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Языки общения
Русский
На карте