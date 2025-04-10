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Продажа новостроек в Зерафшан

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Коттеджный поселок Rich House
Коттеджный поселок Rich House
Зерафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои. На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянног…
Застройщик
RICH HOUSE
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Застройщик
RICH HOUSE
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Русский
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