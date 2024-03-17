Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24824
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4140
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
102
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2713
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
80
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10108
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Наманган
Земельные участки
Земельные участки в Наманган, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается участок 5.2соток на яшнабадском районе дом в хорошем состоянии цена договорная
1,70 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Внимание Застройщикам и инвесторам! Яккасарайский район, ор-р Piramit Tower, Аския базар. В…
880,13 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
М.Улугбек туман Учхоз ни марказида Уй куриш учун жуда кулий ва арзон ер 4 сотхдан алохида 2…
1,32 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
6 sotihlik 20×30 shuni 3 sotigiga klent bor qogan 3 sotigi sotiladi 10×30 joy narhini 19.000…
81,73 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земляной участок с постройками. Таш область .Уртачирчикский район .Пос Корасув .Ул…
188,60 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Сергели тумани, Қумариқ кўчасида #ер сотилади 6 сотих Ер йўл бўйида жойлашган Мехмонхона…
314,33 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
#Yakkasaroy #Rakat #Uchaska Ugalvoy Fasadi:14,5×19,5-metr #3-Sotok #1-Liniya Manzil:Rakat A…
6,29 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Baraka
Языки общения
Русский
Участок земли
Янгиюль, Узбекистан
7
4
1
148 м²
Участок 4.16 га 30 км от Ташкента под рыбоводство, птицеводство и скотоводство Адрес: Таш…
5,66 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
РИЭЛТОРЫ.UZ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Представляем Вашему вниманию готовый проект под любой тип бизнеса! Земля с Проектом: Коммерч…
2,07 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Fozilov masjitdan kirganda yer sotiladi 10 sotix.toza havoli joy.uy ,parni,sex qilib qursa h…
188,60 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельный участок, г.Ташкент, Янгихаетский район ул. Олчазор 1-линия, 5 сотых. Фас…
628,66 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продаётся участок под застройку 10 соток. 2-я линия. Фасад 35 метров. Адрес: улица Фаргона…
5,66 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL