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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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136 объектов найдено
Офис 323 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 323 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 323 м²
77,84 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
Этаж 1
19,46 млн сум
в месяц
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GULNOZA ESTATES
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Русский
Офис 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
23,35 млн сум
в месяц
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REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Коммерческое помещение 94 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 94 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 94 м²
АРЕНДА В ПРОХОДИМОМ МЕСТЕ СРОЧНО рядом с МЕТРО Максим Горький Напротив KFC / УЦ INTER NATIO…
38,92 млн сум
в месяц
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RieltorUz
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Русский
Помещение в самом центре 90 кв.м под любой вид деятельности в Ташкент, Узбекистан
Помещение в самом центре 90 кв.м под любой вид деятельности
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мирзо Улугбекский  район массив Буйук Ипак Йули улица Шахрисабз  напротив  гостиницы ТАТА (L…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Сдается в аренду коммерческое помещение АДРЕС КОТОРЫЙ БУДЕТЕ НАЗЫВАТЬ С ГОРДОСТЬЮ АДРЕС:…
45,41 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Офис 210 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 210 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 210 м²
77,84 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
32,43 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Дархан массив Ирригатор рядом БЦ Инконель 80 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Дархан массив Ирригатор рядом БЦ Инконель 80 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Дархан, массив Ирригатор, Проспект Мустакиллик, рядом Бизнес Центер "Инконель", недалеко от …
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Ресторан, кафе 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
15,57 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Офисное помещение 90 м.2 из 4 х комнат недалеко метро Буйук Ипак Йули в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 90 м.2 из 4 х комнат недалеко метро Буйук Ипак Йули
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мирзо Улугбекский район улица Сайрам,рядом кафе "Истанбул" Анор Банк,недалеко от метро Буйук…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 540 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 540 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 540 м²
84,32 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 355 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 355 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 355 м²
136,22 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
259,461 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
16,86 млн сум
в месяц
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Агентство
UmicH RieltoR
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
СРОЧНО АРЕНДА ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ‼ Адрес: Мирзо-Улугбекский район Паркентский , Эвос …
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Количество этажей 7
32,43 млн сум
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 146 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 146 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 146 м²
41,51 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
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Русский
Коммерческое помещение 146 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 146 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 146 м²
41,51 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
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Русский
Офис 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ Ц-1 Ор-р: Street 77. Мирзо-Улугбекский район. Рядом метро Хамид Олимжан, Эк…
14,27 млн сум
в месяц
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Агентство
RieltorUz
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Русский
Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1/9
Срочно аренда!!! 2000$ Есть торг. Ориентир салом Чайхана. 1 линия вдоль дороги с ремонтом
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
Витрина недвижимости
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
45,41 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 2
308,76 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Срочно! Аренда на Ц-1, 90кв.м нежилое помещение вдоль центральной дороги (первая линия)! Гос…
35,03 млн сум
в месяц
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RieltorUz
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Русский
Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Мирзо Улугбекский район. Ориентир Парк Ашхабад. Боткино. Аренда коммерческого помещения.…
19,46 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Садыка Азимова напротив японского посольство 147 кв.м 5 комнат с офисной мебелью в Ташкент, Узбекистан
Садыка Азимова напротив японского посольство 147 кв.м 5 комнат с офисной мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Садыка Азимова пересечение с улицей Махтумкули с другой Истикбол, напротив Японского Посольс…
38,92 млн сум
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ НА Ц-1 Адрес: Мирзо-Улугбекский район Ц-1 1 линия Площадь: 45кв Состоя…
27,24 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
25,95 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
45,41 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский

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