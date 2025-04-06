Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

квартиры-студии
14
однокомнатные
184
двухкомнатные
103
трехкомнатные
18
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 8/8
Цена по запросу
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ten Corp
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная