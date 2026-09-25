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Квартиры с видом на горы в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 6/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$185 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$105 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 8/9
Продается 4-комнатная квартира площадью 88.79 м², идеально подходит для большой семьи. Кварт…
$95 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$144 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 9/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$121 000
НДС
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West End Consulting
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Комната 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Комната 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Мирзо Улугбекиский рн  Массив феруза 1/2/4 Панель  35кв 42000$
$42 000
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Агентство
Nasiba Real Estate
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Русский
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/12
Продаю Евро квартиру в элитном ЖК NRG Mirzo Ulugʻbek | 62м2 - 2 комнат Адрес: Мирзо-Улугб…
$160 000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/18
Звоните ТОЛЬКО на номер Мы Не посредники и не риелторы! Продаётся СВОЯ Вторичка большая 2…
$152 000
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Частный продавец
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная