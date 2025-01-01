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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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140 объектов найдено
Цокольное офисное помещение 200 кв.м 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Цокольное офисное помещение 200 кв.м 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Мирабадский район Айбека улица пересечение с ул.Нукусская рядом мед центр "Шох" Асл супермар…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офис 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
59,68 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
71,35 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
31,14 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
Аренда. ЦУМ. Помещение 2-я линия !!! Помещение под магазин, офис, уч.центр и т.п. , 100 м2 …
22,05 млн сум
в месяц
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Агентство
Artur Realtor Estate
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Русский
Офис 315 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 315 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 315 м²
90,81 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офисное помещение 110 кв.м Ц-7 ЦУМ книжные ряды в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 110 кв.м Ц-7 ЦУМ книжные ряды
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, Ц-7, ЦУМ, улица Чимкентская,Буюк Турон,Ислам Каримов Бульвар Голубые Купо…
22,05 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Склад 8 222 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 8 222 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 8 222 м²
Количество этажей 1
Сдаются в аренду помещения открытого и закрытого типа для производственных, складских и офис…
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 140 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 140 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
40,22 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
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Русский
Офис 450 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 450 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
259,461 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 175 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 175 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 175 м²
37,62 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Цокольное помещение ул.Айбек,Нукусская 200 кв.м 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Цокольное помещение ул.Айбек,Нукусская 200 кв.м 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, улица Айбека, пересечение с улицей Нукусская рядом Медицинский Центр "Шох…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Цокольное помещение ул.Айбек,Нукусская 200 кв.м 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Цокольное помещение ул.Айбек,Нукусская 200 кв.м 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, улица Айбека, пересечение с улицей Нукусская рядом Медицинский Центр "Шох…
18,16 млн сум
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 850 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 850 м²
116,76 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
36,32 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Офис 650 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 650 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 650 м²
298,381 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Офис 173 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 173 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 173 м²
38,92 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Офис 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
32,43 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Сдается в долгосрочную аренду производственное помещение 4.5 соток 350 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Сдается в долгосрочную аренду производственное помещение 4.5 соток 350 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, рядом станция Хамза, улица Ферганская, пересечение с улицей Абдурауфа Фит…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офисное помещение в элитном районе от 250 -до 1.500 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение в элитном районе от 250 -до 1.500 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 5
Яккасарайский район, улица Нукусская пересечение с улицей Бабура рядом от 1-ой Нотариальной …
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 84 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 84 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 84 м²
НОВОЕ АРЕНДА ПОД ОФИС КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Серверный Вокзал / Саракульская Первая линия, …
22,05 млн сум
в месяц
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RieltorUz
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Русский
Айбека ул.рядом медцентр "Шох" цокольное офисное помещение 4 комнат 110 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Айбека ул.рядом медцентр "Шох" цокольное офисное помещение 4 комнат 110 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Мирабадский район Айбека улица пересечение с ул.Нукусская рядом мед центр "Шох" Асл супермар…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Цокольное помещение 110 кв.м улица Айбек,Нукусская в Ташкент, Узбекистан
Цокольное помещение 110 кв.м улица Айбек,Нукусская
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Мирабадский район, улица Айбека, пересечение с улицей Нукусская, рядом Медицинский Центр "Шо…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офисное помещение 220 кв.м ЦУМ Ц-7 ул.Чимкентская в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 220 кв.м ЦУМ Ц-7 ул.Чимкентская
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, Ц-7, ЦУМ, улица Буйук Турон пересечение с ул. Чимкентская,с другой Ислам …
44,11 млн сум
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 242 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 242 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 242 м²
Этаж 3/3
Сдаётся нежилое помещение, отдельное здание в центре #Ориентир -Госпитальный рынок Мирабад А…
38,92 млн сум
в месяц
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Гарант
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Русский
Офис 179 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 179 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 179 м²
51,89 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Срочно Сдаётся в аренду помещение Мирабадский район Куйлюк напротив ТЦ Compass Площадь 60 …
3,89 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
НАйбека ул пересечение с ул.Нукус цокольное помещение 200 кв.м 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
НАйбека ул пересечение с ул.Нукус цокольное помещение 200 кв.м 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район Айбека улица пересечение с ул.Нукусская рядом мед центр "Шох" Асл супермар…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Помещение под офис 80 кв.м ул.Чехова,метро Айбек в Ташкент, Узбекистан
Помещение под офис 80 кв.м ул.Чехова,метро Айбек
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
улица Фидокор (бывш. Чехова) пересечение с улицей Тарас Шевченко, напротив бывшего Казахстан…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 106 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 106 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 106 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Мирабадский р-н Ор-р ул.Нукус , Глинка Пл…
28,54 млн сум
в месяц
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