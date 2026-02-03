  1. Realting.uz
  Новостройки
  Жилой комплекс "Saadiyat"

Жилой комплекс "Saadiyat"

Ташкент, Узбекистан
от
$82,284
от
$1,725/м²
;
4
ID: 33898
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  Страна
    Узбекистан
  Город
    Ташкент
  Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

Saadiyat — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный как гармоничное пространство, где сочетаются динамика городской жизни и восточная архитектурная эстетика. Проект вдохновлён идеей приватности, уюта и высокого качества жизни — неслучайно название переводится как «Остров счастья». Комплекс объединяет продуманную инфраструктуру, комфорт и атмосферу спокойствия для всей семьи.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса разработана международным бюро IND совместно с ho.uz и отражает баланс современного дизайна и природной гармонии. В оформлении фасадов используются натуральные материалы и тёплые оттенки, подчёркивающие восточный характер проекта. Панорамные окна и продуманные планировки создают ощущение лёгкости и свободы пространства.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Количество блоков: 14

  • Количество квартир: 710

  • Этапы строительства: 3 очереди

  • Площадь проекта: ≈ 20 500 м²

  • Срок сдачи: IV квартал 2027 (1 очередь)

  • Современные планировки с рациональным использованием пространства

🏢 Дизайнерские входные группы

В комплексе реализованы современные входные группы с акцентом на приватность и комфорт. Натуральные материалы, благоустроенные зоны ожидания и озеленение создают приятную атмосферу уже с первых шагов.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция двора направлена на безопасность и спокойный отдых жителей:

  • закрытая территория

  • двор без автомобилей

  • детские площадки (открытые и крытые)

  • workout-зона

  • зелёные прогулочные пространства

  • гостевая комната для встреч и мероприятий

  • традиционная чайхана для отдыха и общения

Такое решение формирует уютное и безопасное пространство, где комфорт сочетается с атмосферой восточного гостеприимства.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг

  • автоматизированная парковочная система

  • зарядные станции для электромобилей

  • помещения для хранения колясок и личных вещей

📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на пересечении улиц Катта Дархон и Аккурган — районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся образовательные учреждения, парковые зоны, кафе, спортивные и торговые объекты, что делает локацию удобной для ежедневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad" является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфрастр…
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Языки общения
Русский
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Ташкент, Узбекистан
от
$86,500
Количество этажей 14
4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza» | Коробка | 84 м² | Закрытый двор | 86 500 $ 🔥 📝 ОПИСАНИЕ: ✅ Общая информация: Тип: 4-комнатная квартира в новостройке. Адрес: ЖК «Parkent FDG Plaza», Паркентский район. Этаж: 4/14. Площадь: 84 м². С…
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Показать все Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Ташкент, Узбекистан
от
$905
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Жилой комплекс "Aero Town" предлагает покупателям 10-этажный  жилые квартиры для ведения собственного бизнеса, для семьи, для обучающиеся в Вузах. 10-этажных домах, состоящих из 4 блоков, имеется Пентхаус на 9+10 этаже квартир с развитой инфраструктурой в сфере бизнеса и коммерции. Первые эт…
Застройщик
Kala group
Застройщик
Kala group
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
