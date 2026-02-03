Жилой комплекс "Saadiyat"

Saadiyat — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный как гармоничное пространство, где сочетаются динамика городской жизни и восточная архитектурная эстетика. Проект вдохновлён идеей приватности, уюта и высокого качества жизни — неслучайно название переводится как «Остров счастья». Комплекс объединяет продуманную инфраструктуру, комфорт и атмосферу спокойствия для всей семьи.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса разработана международным бюро IND совместно с ho.uz и отражает баланс современного дизайна и природной гармонии. В оформлении фасадов используются натуральные материалы и тёплые оттенки, подчёркивающие восточный характер проекта. Панорамные окна и продуманные планировки создают ощущение лёгкости и свободы пространства.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Количество блоков: 14
Количество квартир: 710
Этапы строительства: 3 очереди
Площадь проекта: ≈ 20 500 м²
Срок сдачи: IV квартал 2027 (1 очередь)
Современные планировки с рациональным использованием пространства
🏢 Дизайнерские входные группы
В комплексе реализованы современные входные группы с акцентом на приватность и комфорт. Натуральные материалы, благоустроенные зоны ожидания и озеленение создают приятную атмосферу уже с первых шагов.
🌿 Благоустройство и комфорт
Концепция двора направлена на безопасность и спокойный отдых жителей:
закрытая территория
двор без автомобилей
детские площадки (открытые и крытые)
workout-зона
зелёные прогулочные пространства
гостевая комната для встреч и мероприятий
традиционная чайхана для отдыха и общения
Такое решение формирует уютное и безопасное пространство, где комфорт сочетается с атмосферой восточного гостеприимства.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жителей предусмотрены:
подземный и наземный паркинг
автоматизированная парковочная система
зарядные станции для электромобилей
помещения для хранения колясок и личных вещей
📍 Локация
Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на пересечении улиц Катта Дархон и Аккурган — районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся образовательные учреждения, парковые зоны, кафе, спортивные и торговые объекты, что делает локацию удобной для ежедневной жизни.