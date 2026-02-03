Жилой комплекс "Saadiyat"

Saadiyat — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный как гармоничное пространство, где сочетаются динамика городской жизни и восточная архитектурная эстетика. Проект вдохновлён идеей приватности, уюта и высокого качества жизни — неслучайно название переводится как «Остров счастья». Комплекс объединяет продуманную инфраструктуру, комфорт и атмосферу спокойствия для всей семьи.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса разработана международным бюро IND совместно с ho.uz и отражает баланс современного дизайна и природной гармонии. В оформлении фасадов используются натуральные материалы и тёплые оттенки, подчёркивающие восточный характер проекта. Панорамные окна и продуманные планировки создают ощущение лёгкости и свободы пространства.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Количество блоков: 14

Количество квартир: 710

Этапы строительства: 3 очереди

Площадь проекта: ≈ 20 500 м²

Срок сдачи: IV квартал 2027 (1 очередь)

Современные планировки с рациональным использованием пространства

🏢 Дизайнерские входные группы

В комплексе реализованы современные входные группы с акцентом на приватность и комфорт. Натуральные материалы, благоустроенные зоны ожидания и озеленение создают приятную атмосферу уже с первых шагов.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция двора направлена на безопасность и спокойный отдых жителей:

закрытая территория

двор без автомобилей

детские площадки (открытые и крытые)

workout-зона

зелёные прогулочные пространства

гостевая комната для встреч и мероприятий

традиционная чайхана для отдыха и общения

Такое решение формирует уютное и безопасное пространство, где комфорт сочетается с атмосферой восточного гостеприимства.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

автоматизированная парковочная система

зарядные станции для электромобилей

помещения для хранения колясок и личных вещей

📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на пересечении улиц Катта Дархон и Аккурган — районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся образовательные учреждения, парковые зоны, кафе, спортивные и торговые объекты, что делает локацию удобной для ежедневной жизни.