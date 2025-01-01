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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

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440 объектов найдено
Нежилой фонд,евро дом в 3 уровня 13 комнат в Ташкент, Узбекистан
Нежилой фонд,евро дом в 3 уровня 13 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 993 м²
Количество этажей 2
Ракат махалла, 2-ой Какумский проезд, ближе к улице Шота Руставелли с другой Мукимий и Шахжо…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 111 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 111 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 111 м²
28,54 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 275 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 275 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 275 м²
Аренда помещения под учебный центр, шоу рум, офис, клиника Ор-р: Голубые купола / метро Ко…
49,95 млн сум
в месяц
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RieltorUz
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Русский
Коммерческое помещение 850 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Адрес: Чиланзарский район Ориентир: Аль-Хорезми круг Общая площадь: 850 м2 на 3 сотки + дво…
64,87 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 22 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 22 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
3,24 млн сум
в месяц
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Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 680 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 680 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 680 м²
Этаж 2/2
В Аренду Гостиница, mexmonxona 440kv foydalanish uchun umumiy maydoni 680kv 17$ kv metr aren…
103,78 млн сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
454,057 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 050 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 050 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 4
Адрес: Чиланзарский район, ул. Гавхар Ориентир: Думбиробод Общая площадь: 1050 мкв Распо…
155,677 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду офисное помещение, полностью готовое для комфортной работы: • Оборудова…
155,677 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Аренда коммерческой недвижимости вдоль дороги Идеально для : Офиса Бутика Любого бизнеса …
32,43 млн сум
в месяц
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Агентство
RieltorUz
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Коммерческое помещение 112 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 112 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 112 м²
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 340 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 340 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 340 м²
Этаж 1
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
23,35 млн сум
в месяц
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Агентство
Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 117 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 117 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 117 м²
Этаж 1/4
16,22 млн сум
в месяц
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Агентство
Well Tower
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English, Русский, Español, Français, Italiano, Türkçe, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
220,542 сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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English, Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
246,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Well Tower
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Italiano, Türkçe, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 23 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 23 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 23 м²
Этаж 1/5
Яккасарайский р-н., ор-р парк Бабура, Аския. Сдается в аренду коммерческое помещение: 1 Лини…
2,59 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение 140 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 140 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Вдоль дороги Аренда Кушбеги Башлык, ориентир Аэропорт, ТЦ Корзинка. 140м², 3 комнаты, сануз…
15,57 млн сум
в месяц
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Агентство
Relax Real Estate
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/9
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 197 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 197 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 197 м²
Этаж 1/9
5,19 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Ассаламу Алейкум, 'SALAM.realty' представляет: Сдаётся в аренду здание площадью 400 м², 12 …
54,49 млн сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 140 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 140 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
Этаж 1
20,76 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 350 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 350 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Этаж 1
45,41 млн сум
в месяц
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Агентство
Fly Homes
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Русский
Офис 94 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 94 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 94 м²
Этаж 1/4
22,70 млн сум
в месяц
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Future House
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Русский
Офисные помещение в элитном Бизнес центре от 250 до 1500 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Офисные помещение в элитном Бизнес центре от 250 до 1500 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Яккасарайский район, улица Нукусская пересечение с улицей Бабура рядом от 1-ой Нотариальной …
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 320 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 320 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
Этаж 1/4
СРОЧНО АРЕНДА ОФИСА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Шота Руставели / Аския рынок Первая линия, вдо…
58,38 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 230 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 230 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
Этаж 1/7
45,41 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский

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