Artemiy Martynenko Real Estate

Об агентстве

Артемий Мартыненко — Ваш специалист в рынке недвижимости.



Более трёх лет я работаю в первичной, вторичной и инвестиционной недвижимости, и каждая сделка у меня заканчивается одним результатом — довольный клиент и чётко выполненный план.

Я фанат безупречного профессионализма: цифры, статистика, надёжные источники — всё это не красивые слова, а мой рабочий инструмент. Моя цель проста и амбициозна: вывести услуги риелторов в Узбекистане на уровень, с которым будут сравнивать Европу.

Работая со мной, вы получаете:

доступ ко всем крупным застройщикам страны;

более 30 проверенных объектов на вторичном рынке;

стратегический подход к покупке и продаже;

продуманную инвестиционную модель под ваши возможности и цели.

Моя работа — экономить вам нервы, время и деньги. Ваша — просто описать задачу.

Дальше всё беру на себя.

Ну и да, я — КМС по шахматам. Это значит, что просчёт на несколько ходов вперёд для меня не фигура речи, а рабочий процесс.

Если вы цените качество, скорость и прозрачность — добро пожаловать. Я готов сотрудничать с каждым, открыто, честно, профессионально.