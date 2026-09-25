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Офисы в Юнусабадском районе, Ташкент

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коммерческая недвижимость
250
отели
7
магазины
3
готовый бизнес
6
9 объектов найдено
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
🔈 ПРОДАЖА-АРЕНДА ОБЪЕКТА от KНT ✔️ Идеально под Инвестиции! 🔵ШоуРум 🔵Тур Фирма 🔵Офис…
$230 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
$135 000
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Частный продавец
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Русский
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
🔈 ПРОДАЖА АРЕНДА ОБЪЕКТА от КНТ ⌛ ИДЕАЛЬНО ПОД ИНВЕСТИЦИ! ✔️ ОФИС ✔️ БУТИК ✔️ ШОУРУМ…
$255 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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BPNBPN
Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 9
🟢 Продажа коммерции на первой линии 📍Юнусабадский район 📍Ориентир: 2-й квартал, Универса…
$170 000
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Частный продавец
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Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
📣 Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Юнусабадский район 📍 Ориентир: Ц-6,…
$188 000
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Частный продавец
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Продается шикарный офис с дизайнерским ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Продается шикарный офис с дизайнерским ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается шикарный офис с дизайнерским ремонтом - Площадь : 76 м² - Состояние : Новый диза…
$175 000
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Частный продавец
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Офис 67 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 67 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение Адрес: Юнусабадский район 9 квартал 1 линия Площадь: 67кв…
$95 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Аренда или Продажа на Ц-5. 232 м2. Центр города. Под Бизнес в Ташкент, Узбекистан
Аренда или Продажа на Ц-5. 232 м2. Центр города. Под Бизнес
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение площадью 232 м2. Сдаётся или продаётся. Состояние Коробка. Высокий …
$500 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский
Офис 41 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 41 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Продается уютная квартира в Юнусабадском районе. Квартира расположена на первом этаже первой…
$63 000
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Агентство
Jasur Rieltor Estate
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Русский
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