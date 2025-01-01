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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

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159 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 241 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 241 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 241 м²
Количество этажей 5
АРЕНДА Адрес: Мирабадский район Ориентир: Мирабад авеню Этажность: 5 Общая площадь 1241 m…
324,327 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Офис 76 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 76 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 76 м²
Офисы в аренду: 32,76,52,62,59,39m2 В цену включены НДС и Коммунальные услуги. Доступ 24/7…
250,000 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Складское помещение новое,1000 кв.м массив Панельный в Ташкент, Узбекистан
Складское помещение новое,1000 кв.м массив Панельный
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Яшнабадский район куйлюк массив Панельный  улица Курувчилар пересечение с проспектом Ханабад…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Здание в 3 уровня 700 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Здание в 3 уровня 700 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Яшнабадский район, Ахангаранское шоссе, улица Себзар, пересечение с улицей Бешарык, массив А…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
298,381 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Складское или производственный помещение 1000 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Складское или производственный помещение 1000 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Яшнабадский район, Куйлюк, массив Панельный, улица Курувчилар, пересечение с Проспектом Хана…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1
28,54 млн сум
в месяц
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Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 1
Сдается помещение Адрес: Мирабадский район, ул. Фаргона йули Площадь: 800 мкв Цоколь: 400 м…
155,68 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 450 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 450 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
58,38 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 84 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 84 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 84 м²
Этаж 1/4
СРОЧНО АРЕНДА В ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Тарас Шевченко Минг Урик Вторая линия, внутри…
14,27 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 230 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 230 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
77,84 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Цокольное помещение 312 кв.м под караоке, бар,офис Паркентский Базар в Ташкент, Узбекистан
Цокольное помещение 312 кв.м под караоке, бар,офис Паркентский Базар
Ташкент, Узбекистан
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Паркентский базар, улица Паркент недалеко "Эвос " магазин "BOSCH" Яшнабадский район Сдаёт…
36,32 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Ресторан, кафе 900 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 900 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 900 м²
Этаж 2
140,11 млн сум
в месяц
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Агентство
Well Tower
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English, Русский, Español, Français, Italiano, Türkçe, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 636 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 636 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 636 м²
207,569 сум
в месяц
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Агентство
UmicH RieltoR
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Русский
Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
19,46 млн сум
в месяц
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Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Сдается нежилого помещения метро Ойбек в Ташкент, Узбекистан
Сдается нежилого помещения метро Ойбек
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
?Адрес: Мирабадский  р-н, ?Ориентир: метро Ойбек                ❗️Удобная локация ❗️ • со…
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1
28,54 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 260 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 260 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Офисное помещение 138 кв.м 5 комнат самый центр города в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 138 кв.м 5 комнат самый центр города
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Садыка Азимова пересечение с улицей Махтумкули с другой Истикбол, напротив Японского Посольс…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офис 320 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 320 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
Этаж 1/7
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Коммерческое помещение 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Сдаётся здание в аренду Адрес: Мирабадский район, Қўйлиқ массив Ориентир: заправка ИБР Этаж…
116,758 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
32,43 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 87 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 87 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 87 м²
32,43 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 64 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 64 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
СРОЧНО АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Идеально подходит под турфирму/салон проспект Амира…
19,46 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Склад 10 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 10 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 10 м²
3,89 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 157 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 157 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 157 м²
Этаж 1/12
28,54 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Сдается в аренду коммерческое офисное помещение с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Сдается в аренду коммерческое офисное помещение с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое офисное помещение с мебелью. Яшнабадский район, Ул. Чигил дом…
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский

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1111 голосов