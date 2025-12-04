  1. Realting.uz
in Urtachirchik district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Kirov, Oʻzbekiston
dan
$349
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Salom Nurafshon turar-joy majmuasi barchaga yillik dastur asosida foizsiz kvartira sotib olish imkoniyatini taqdim etadi Boshlangʻich toʻlov umumiy summaning 50% ni tashkil etadi  18 oyga foizsiz boʻlib toʻlash rejasi  Shuningdek, uch xonali kvartiralar uchun noyob uch bosqichli to'lo…
Quruvchi
SALOM NURAFSHON ART CITY
Quruvchi
SALOM NURAFSHON ART CITY
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Kirov, Oʻzbekiston
dan
$576
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Loyiha haqida Majmua do‘kon, sport zali va kafega ega rivojlangan infratuzilmaga ega. Keng xonadonlar, shinam hovli va qulay, sokin hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalar Shaharning ekologik toza hududida joylashgan, TANG SAROYga atigi 40 daqiqada yetib borish imkoniyati mavjud oilaviy h…
Quruvchi
ТАНГ САРОЙ
Quruvchi
ТАНГ САРОЙ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
