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ЖК“CHINARA PARK”

Chirchiq, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
2
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Ташкентская область
  • Shahar
    Чирчик

Ob'ektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Индивидуальное отопление

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • Xavfsizlik

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Паркинг

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Огороженная территория
  • Lift

Kompleks haqida

Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK”

Прочность фундамента зависит от многих факторов!

На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!

Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK "

Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни

Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность. 

Chinara Park 
Тип строительство монолитный 
Этажность  9
Стены из газаблока.
Двухконтурный котёл
Квартиры в комплексе 1342
160 гектар экологическая зона 
Экологический чистый микрорайон 
Круглосуточная охраняемая территория  
Камера видеонаблюдения 24/7
WORKОUT площадка 
Детская площадка 
Стадион 
Супермаркет 
Надземные и подземные стоянки 

До больницы 2 минут 
До школы 8 минут 
До рынка 10 минут 
До парка 15 минут

Для получения дополнительной информации позвоните по следующим номерам:


 

Yangilangan: 10/05/24

Joylashuvi xaritada

Chirchiq, O‘zbekiston

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Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
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Talab bo'yicha narx
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Quruvchi
MyHouse
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Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
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Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha