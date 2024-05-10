Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK”

Прочность фундамента зависит от многих факторов!

На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!

Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK "

Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни

Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.



Chinara Park

Тип строительство монолитный

Этажность 9

Стены из газаблока.

Двухконтурный котёл

Квартиры в комплексе 1342

160 гектар экологическая зона

Экологический чистый микрорайон

Круглосуточная охраняемая территория

Камера видеонаблюдения 24/7

WORKОUT площадка

Детская площадка

Стадион

Супермаркет

Надземные и подземные стоянки

До больницы 2 минут

До школы 8 минут

До рынка 10 минут

До парка 15 минут



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