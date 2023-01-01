_item_complex_h1_

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Navoiy, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку.

В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Navoiy, O‘zbekiston
dan
450,72M soʻm
Maydoni 29–126 m²
164 ob'ekt 164
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Turar-joy choragi "ZO'R SAN"
Turar-joy choragi "ZO'R SAN"
Navoiy, O‘zbekiston
dan
348,00M soʻm
Quruvchi: Xon Saroy
Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: MUHTASHAM UYLAR
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR  – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м. 3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м  Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.