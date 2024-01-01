  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. ANGREN SMART CITY

ANGREN SMART CITY

Angren, O‘zbekiston
dan
6,00M soʻm
;
10
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY

 

Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".

 

ЖК "ANGREN SMART CITY 1"

 

О жилом комплексе

 

Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.

 

Квартиры

 

В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
9
Yangi bino joylashgan joy
Angren, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} UZS
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} UZS
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Kokand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi Новостройка с гибридной рассрочкой
Toshkent, O‘zbekiston
dan
288,75M soʻm
Turar-joy choragi "NUR"
Toshkent, O‘zbekiston
dan
876,96M soʻm
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Zarafshon, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
ANGREN SMART CITY
Angren, O‘zbekiston
dan
6,00M soʻm
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Juvozqog oz, O‘zbekiston
dan
203,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 6
Maydoni 54–84 m²
16 ob'ektlar 16
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг:
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Toshkent, O‘zbekiston
dan
540,49M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 32–64 m²
26 ob'ektlar 26
Ekologik chorak « Assalom Havo » – Yashnobod tumanining sokin va qulay kvartalida joylashgan Oltin uyning yangi loyihasi. Kompleks ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich allaqachon qurilgan, sakkizta 5 qavatli uydan iborat, 2-bosqich beshta 9 qavatli uydan iborat bo'lib, qurilishning faol bosqichida. Loyiha o'zining asl arxitekturasi, obodonlashtirilgan hududi bilan ajralib turadi va – 2,12 gektar maydonni egallaydi. Assalom Havo – eko-chorak shovqindan uzoqda joylashgan yashil hududda arzon uy-joy qidirayotganlar uchun ideal, ammo rivojlangan infratuzilma va tezda shahar markaziga borish qobiliyati bilan.
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Tarixi  Murod Buildings 2003 yilda bosh pudratchi sifatida ish boshlagan. Yillar davomida guruh ko'plab qiyin loyihalar va to'plangan ko'nikmalarni amalga oshirdi. nou-xau va dizayn va qurilish yechimlari, loyihalarni boshqarish xizmatlari, qurilish hunarmandchiligi va tegishli muhandislik ishlari bo'yicha tajriba Bugungi kunda Murod Buildings kichik va o'rta loyihalar uchun asosiy pudratchi roli bo'yicha va sanoat/tijorat loyihalari uchun ixtisoslashgan savdolarni muvofiqlashtirish uchun loyihalarni boshqarish xizmatlarini amalga oshiradi. Shuningdek, biz mijozlarimizga qo'shimcha qiymat xizmatlari sifatida dizayn ma'lumotlari va muhandislik echimlarini taqdim etamiz Bizning maqsadimiz mijozlarimizga o'z loyihalarini amalga oshirish uchun tanlanganimizda "men xafa bo'ldim" tajribasini taqdim etishdir. Aniq muloqot va keyingi protseduralarga e'tibor qaratishimiz mijozning maqsadlari barcha jarayonlarimizni rejalashtirish va amalga oshirishda birinchi o'rinda turishini ta'minlaydi Bizning loyihani boshqarish va amalga oshirish falsafamiz ⁇ ️ mijozning loyiha maqsadiga erishish uchun batafsil jadval va resurslar rejasini tuzing ⁇ ️ loyihaning barcha manfaatdor tomonlari bilan aniq muloqot qiling ⁇ ️ loyihaning borishi va nozik sozlash og'ishlarini kuzatib boring. bajarilgan ish sifatini dozada nazorat qiling. ⁇ ️ loyihani o'z vaqtida yakunlang va ishga tushiring
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
Oʻzbekcha