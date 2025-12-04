  1. Realting.uz
in Qibray district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Chirchik
6
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
TS LUXURY   TS LUXURY  - TRUST-SMART DEVELOPMENT kompaniyasining Chirchiq shahrida joylashgan turar-joy majmuasi. Binolarning jabhasi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan, shuningdek, ichidagi iqlimni nazorat qilish uchun markaziy konditsioner tizimi ham mavjud.   Uy-joy majmuasi aholi…
Quruvchi
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Nur"
Qibray district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт о…
Quruvchi
BEK BUSINESS CENTRE
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Maydoni 50 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Chirchiq shahrining eng baland nuqtasida joylashgan va 160 gektar yashil maydon bilan o'ralgan «Chinara Park» turar-joy majmuasiga xush kelibsiz! Chinara Park — 22 blok va 1342 xonadondan iborat zamonaviy qishloq. Loyiha hududida siz va oilangiz uchun qulay va baxtli hayot kechirish uc…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
50.3
500
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
CHIRCHIQ GARDEN turar-joy majmuasi  yaqin qo'shnilarni birlashtirgan joy. Kompleksda xavfsizlik ham o'ylangan — yopiq hovli, qo'riqlash, avtomatik eshiklar, har bir kirishda domofon, xavfsiz avtoturargoh. Ishlab chiquvchi boʻlib-boʻlib sotib olinadigan 2 va 3 xonali kvartiralarni taqdim et…
Quruvchi
AZIMUT-MIG
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительс…
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Parkent Garden"
Qibray district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 8
Parkent bog'i " Majmua kelajakdagi aholisi uchun bir qator qulayliklar. Turar joylash majmuasining asosiy afzalliklaridan biri bu qulay joylashuv va rivojlangan infratuzilma. bu mavsum va ob-havodan qat'i nazar, bolalarni o'qish uchun qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Qulay va zamonaviy lift…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Chirchik, Oʻzbekiston
dan
$685
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Yangi O’;zbekiston turar-joy majmuasi - Chirchiq shahrida joylashgan 9 qavatli g’ishtdan qurilgan ko’p funksiyali bino. 39 dan 78 kvadrat metrgacha bo'lgan yangi kvartiralar. m tayyor ta'mirlar bilan sotuvga chiqariladi. Har bir xonadonda bo‘limlar o‘rnatiladi.  Uy-joy majmuasi butunlay xav…
Quruvchi
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turkistan, Oʻzbekiston
dan
$444
“TURKISTON PLAZA” turar-joy majmuamizda Sotish davom etmoqda. Boshlang'ich to'lov 30% dan va foizsiz 2 yilga bo'lib to'lash. Boshlang'ich badal - 30% To'lov muddati - 24 oy 1 m2 narxi: 5 500 000 so'm                                         ; 7 000 000 so'm 100% to'lov bilan - 10% chegirma …
Quruvchi
TURKISTON PLAZA
