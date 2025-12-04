  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Ахангаранский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Ahangaran District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Akcha, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
REAL LION HOUSES turar-joy majmuasi Comfort sinfidagi yangi turar-joy majmuasidir. Poydevori mustahkam besh qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va sifatli materiallardan foydalangan holda qad rostladi.   Majmuamiz hududida oilangizning kichik bolalari uchun maxsus o‘yin maydonchalari mavju…
Quruvchi
REAL LION HOUSE
Quruvchi
REAL LION HOUSE
