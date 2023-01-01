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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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6
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Kompleks haqida

ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку. 

В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi NRG "Park"
Turar-joy majmuasi NRG "Park"
Navoiy, O‘zbekiston
dan
1,41B soʻm
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: NRG
Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени. Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.
Kvartira binosi ЖК "EUROPA"
Kvartira binosi ЖК "EUROPA"
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 50 m²
1 ob'ekt 1
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью. ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀ ⠀ ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
Kvartira binosi ЖК 5 Avenue
Kvartira binosi ЖК 5 Avenue
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.