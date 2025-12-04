  1. Realting.uz
  3. Зангиатинский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Eshanguzar
3
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$579
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Munisal uy "OBOD" turar-joy majmuasi ko'p qavatli, ko'p xonadonli turar-joy binosining yuqori sifatli, xavfsiz, shinam binolaridan biri. Butun turar-joy majmuasi boʻylab 24 soatlik qoʻriqlash va videokuzatuv bilan.  Shahar shovqinidan uzoqda, sokin joyda. Sizning ixtiyoringizda er osti va y…
Quruvchi
Munisal House
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Munisal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Mevazar, Oʻzbekiston
dan
$484
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Shahardan 10 daqiqalik masofada, ekologik toza hududda barpo etilayotgan “Nur Baraka” eko-kvartal! Ehtiyojlaringizga mos ravishda yaratilgan yangi kvartiralar qatori bilan arzon narxlarda zamonaviy hayotning yangi darajasini kashf eting. Nur Baraka — tabiat bilan uyg'unlikda yaratilgan eko-k…
Quruvchi
NUR BARAKA
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
NUR BARAKA
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2025
“Fayz” - bu sizning ajoyib hayotingiz uchun mos bo'lgan konfor – sinfidagi turar-joy majmuasi. Majmua loyihasi 23 000 m² maydonni o'z ichiga oladi. Qurilgan ettita uy monolit turga ega. Bu hudud shovqinsiz va tinch joyni xohlaydiganlar uchun ideal. Bino gaz blokidan qurilgani tufayli qor va …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,469
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Kvartira qurilishi tugallanayotgan “Navro'z” turar-joy majmuasini ipoteka kreditiga sotib olish mumkin.
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$892
Topshirish muddati 2025
“Davr Residence” qulay infratuzilmaga ega elita turar-joy majmuasidir. Mamlakatimizda ko‘p qavatli uylar soni kundan-kunga ortib bormoqda va shunga mos ravishda ularga talab ham yuqori. Agar siz zamonaviy, bardoshli, chiroyli va eng muhimi, xavfsiz uydan kvartira izlayotgan bo‘lsangiz, sizga…
Quruvchi
Binar group
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Barcha qulayliklar bir joyda — Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida ⠀ Zo'r infratuzilma va qulay xonadonlar, zamonaviy maktab va bolalar bog'chalari, bozor va Abu Saxiy masjidi — bularning barchasi endi sizga yaqin joylashgan bitta manzilda, Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida joylashgan.…
Quruvchi
Genus Development
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Davr Residence"
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$30,458
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 114
Quruvchi
Binar Group
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Xaritada