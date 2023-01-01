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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль. 

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

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Yangi bino joylashgan joy
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Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  10 этажный  Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание:  О жилом комплексе  Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в ЖК «Golden City» Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.  Локация  Адрес: город Самарканд,  ул.Абу Рейхана Беруни. Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.
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Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  