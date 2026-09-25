  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Bekobod
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Bekobod, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
uyda
2
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркинг…
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 4
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме…
Quruvchi
My House Company
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
My House Company
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную расср…
Quruvchi
ELEGAND GOLD STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ELEGAND GOLD STROY
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по дост…
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат? DREAM HOUSE ? Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ ? ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси ? Тел:? Сотув жараёни давом этади
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Xaritada