  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. _item_complex_h1_

_item_complex_h1_

Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки. 

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. 

Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ.

Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов.

Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Konfor-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
8
Yangi bino joylashgan joy
Bukhara City, O‘zbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Tashkent, O‘zbekiston
dan
917,63M soʻm
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «Salom Nurafshon»
Nurafshan Toytepa, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
_item_complex_h1_
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi.
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Orqaga Arizani qoldiring Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 54–110 m²
2 ob'ekt 2
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Vek Building
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Kvartira binosi ЖК Мотид Корасув
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2025