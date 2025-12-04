  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Ташкентский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Tashkent district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Keles
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Khasanboy, Oʻzbekiston
dan
$666
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Xasanboy turar-joy majmuasi haqida Bizning navbatdagi va noyob loyihamiz, Yuqori Hasanboy ko'chasida joylashgan. O'zining hashamatli va ajoyib ko'rinishi bilan u zamonaviylik va qulaylikni ifodalaydi. 16 qavatli bino, va hududning ochiq teraslari ajoyib dam olish uchun ajoyib muhit yarat…
Quruvchi
Luxe Construction Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Luxe Construction Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Shurabazar, Oʻzbekiston
dan
$599
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Dasturchidan ajoyib taklif. Parvoz turar-joy majmuasi - To'lov muddati: 36 oy - 1 m2 7 400 000 so'mdan 100% to'lov bilan Kvartira maydoni: 1 xona - 28m2, 35m2, 36m2, 43m2, 45m2 2 xonali - 45m2, 54m2, 55m2 3 xonali-69m2  Afzalliklar: * Ekologik zona; &bul; Xavfsiz o'yin maydoni…
Quruvchi
ООО PARVOZ
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО PARVOZ
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$653
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
LCD « Turkiya » — - bu katta va kichik kvartiralarning keng tanlovi bilan jozibali narxlarda bazalt fasadli yuqori texnologiyali zamonaviy turar-joy majmuasi! Turar-joy majmuasi 16 qavatli uyni o'z ichiga oladi, 8 ta kirish joyi bor, ularning har biri ikkita jim liftli keng zinapoyaga ega…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MEHNAT" 
Damaryk, Oʻzbekiston
dan
$600
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайт…
Quruvchi
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$693
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Sun Arizis - bu keng xonadonlarning katta tanlovi bilan jozibali narxlarda zamonaviy turar-joy majmuasi! o'n olti-hikoya ikki tomonlama uy. Har bir kirish joyida ikki sokin lift bilan keng mustahkam zinapoya bor. Har bir kvartirada o'rnatish amalga oshiriladi: - Kirish eshigi - Plast…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Keles, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“Yangi Keles” turar-joy majmuasida 66,4 m² bo'lgan ikki xonali kvartiralar sotiladi. Kvartiralar quyidagilardan iborat: yashash xonasi, oshxona, yotoqxona, koridor, hammom va balkon. Keling, qimmatli maslahatlarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz! Hoziroq uy sotib olishga shoshiling! Qurilis…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "Сабзавот"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$19,704
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–66 m²
53 ko'chmas mulk ob'ektlari 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Apartment 2 xonalar
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Quruvchi
Сабзавот
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Xaritada