  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Эшангузар
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Eshonguzarda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$892
Topshirish muddati 2025
“Davr Residence” qulay infratuzilmaga ega elita turar-joy majmuasidir. Mamlakatimizda ko‘p qavatli uylar soni kundan-kunga ortib bormoqda va shunga mos ravishda ularga talab ham yuqori. Agar siz zamonaviy, bardoshli, chiroyli va eng muhimi, xavfsiz uydan kvartira izlayotgan bo‘lsangiz, sizga…
Quruvchi
Binar group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Barcha qulayliklar bir joyda — Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida ⠀ Zo'r infratuzilma va qulay xonadonlar, zamonaviy maktab va bolalar bog'chalari, bozor va Abu Saxiy masjidi — bularning barchasi endi sizga yaqin joylashgan bitta manzilda, Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida joylashgan.…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Davr Residence"
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$30,458
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 114
Quruvchi
Binar Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Xaritada