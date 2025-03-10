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Turar-joy majmuasi "Nur"

Qibray tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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4
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25435
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Ташкентская область
  • Tuman
    Qibray tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida


Новостройка Ташкента – Nur
Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зоны, а также аллеи для прогулок и множество беседок со скамейками.
Инфраструктура
Жилой комплекс расположен недалеко от центра города, в шаговой доступности имеется большое количество школ, детских садов, колледжей с университетами и поликлиник. Удобная транспортная развязка, включающая в себя 3 станции метро и несколько остановок общественного транспорта позволит быстро перемещаться по городу.
Цены на квартиры в жилом комплексе Нур
К покупке доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 66 до 240 квадратных метров, с большим разнообразием планировочных решений. Все квартиры сдаются сразу с готовым ремонтом, оборудованным с/у и установленными кондиционерами. Квартиры доступны к покупке в рассрочку до 3-х лет.
 

Joylashuvi xaritada

Qibray tumani, O‘zbekiston

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