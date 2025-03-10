Turar-joy majmuasi "Nur"



Новостройка Ташкента – Nur

Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зоны, а также аллеи для прогулок и множество беседок со скамейками.

Инфраструктура

Жилой комплекс расположен недалеко от центра города, в шаговой доступности имеется большое количество школ, детских садов, колледжей с университетами и поликлиник. Удобная транспортная развязка, включающая в себя 3 станции метро и несколько остановок общественного транспорта позволит быстро перемещаться по городу.

Цены на квартиры в жилом комплексе Нур

К покупке доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 66 до 240 квадратных метров, с большим разнообразием планировочных решений. Все квартиры сдаются сразу с готовым ремонтом, оборудованным с/у и установленными кондиционерами. Квартиры доступны к покупке в рассрочку до 3-х лет.

