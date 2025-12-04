  1. Realting.uz
in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Turar-joy majmuasi "Alandalus"
Akbarak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Toshkentning yangi binosi - Alanbiyus Bu yuqori sifatli hayotni qadrlaydigan va shahar shovqin va ekologiyadan charchagan yangi turar-joy majmuasi. Binoning engil jabhasi ko'zni o'ziga tortadi. U Rivojlanayotgan Yashnobod tumanida joylashgan. qulay konfor sinfining g'isht to'plami bitta …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Akbarak, Oʻzbekiston
dan
$581
Alandalus turar-joy majmuasi - klassdagi qulaylik! Manzil: Yashnobod tumani, Akbarak Narxi 8 100 000 so'm m² Dastlabki to'lov va chegirmalar: 30% - 400 000 so'm 50% - 700 000 so'm 100%  - 1 000 000 so'm Kvartira maydoni: 1 xona - 37 m² 2 xonali - 53-74 m² 3 xonali - 70-94 m² 4 xonali - 90…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
