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квартиры
33
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33 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
40 м²
9/9
Новостройка в ЖК Silk road с кадастром, дизайнерский ремонт, мебель, бытовая техника, парящи…
997,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Учкудукский район, Узбекистан
5
105 м²
4/9
Новостройка в ЖК New Life с люкс - ремонтом, с мебелью и бытовой техникой. 2 санузла, гардер…
2,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
3
75 м²
1/4
Кирпичный дом, 77-серия, квартира с дизайнерским ремонтом, с мебелью и бытовой техникой. Ори…
1,91 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
3
94 м²
6/8
ЭЛИТНЫЙ ГАБУС 3/6/8 Нукусская улица Глинка ор-р посольство России Закрытый охран.двор Об…
2,19 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
3
78 м²
2/5
Продается квартира возле рынка кадешева 3/2/5 с хорошим ремонтом дом панельный Рядом есть 2…
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Учкудукский район, Узбекистан
2
48 м²
4/4
Продается квартира около рынка кадешева 2/4/4 квартира после ремонта Все удобства рядом 500 …
664,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с парковка
Учкудукский район, Узбекистан
2
58 м²
2/4
Продается квартира на ташсельмаше 2/2/4 первая линия у дороги Требуется небольшой ремонт. Уд…
812,41 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
2
3/6
Продается новостройка рядом с базаром Янгиабад 2/3/6 С отличным ремонтом с мебелью и технико…
886,27 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
3
87 м²
8/9
Продается квартира Чилонзар 20 квартал 3/8/9 Дом:монолит Ремонт: средний Общая квадратура:87…
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
4
107 м²
2/4
Продается квартира 4/2/4 около метро Новза рядом есть магазины остановки и развлекательные центры
2,46 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
38 м²
2/5
Продается квартира на Яккасарай кушбеги улучшенка 1/2/4 с мебелью в хороший локации рядом мн…
640,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
2
50 м²
4/4
Чилонзор 10 квартал 2в3/4/4 Комната зеркалный переделнная разделка Под евро ремонт Санузел …
707,78 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
65 м²
6/9
Квартира с Евро ремонтом, мебелированая,не торец,чистый подъезд ,приятные соседи. Рядом есть…
960,12 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с бытовой техникой, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
2
60 м²
1/4
Продается квартира на Чиланзаре 11 КВ 2в3/1/4 с хорошим ремонтом полностью укомплектована ме…
775,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
3
65 м²
2/4
Продается 3 квартира на Чиланзаре 19кв с меб.тех по хорошей цене рядом есть все удобства маг…
861,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
3
70 м²
1/5
Продается квартира на Чиланзаре 13 КВ 3/1/5 с евро ремонтом мебелью и техникой. Московская п…
1,10 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
28 м²
5/5
Продается квартира Чилонзар 6кв 1/5/5 с средним ремонтом первая линия к дороге, рядом есть о…
553,92 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
1
38 м²
1/6
Продается нежилое помещение на Чилонзаре 20 квартале 38м2.С чистым ремонтом начальная цена …
640,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
3
74 м²
3/4
Продается квартира 3 комнатная в отличном районе рядом есть базар, магазины остановки,метро …
1,25 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
48 м²
2/4
Продается квартира 11 КВ Чилонзар 2/2/4 полностью укомплектована готовая к заселению. Меб.тех
861,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с парковка
Учкудукский район, Узбекистан
3
180 м²
9/9
Продается на Чилонзаре Ц квартал квартира в банковской доме 3 комнатная в отличной локации с…
1,64 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
2
4/4
Продается квартира с евро ремонтом 2в3/4/4 высота потолков 280. Мебелированая с техникой. Р…
861,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
34 м²
1/4
Продается квартира 6кв Чилонзар 1/1/4 с хорошим ремонтом рядом метро Новза,и базар катартал …
652,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
50 м²
2/4
Продается квартира на Чиланзре 19 КВ 2в3/2/4 с евро ремонтом+мебель упакованная.рядом есть ш…
898,58 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
30 м²
3/4
Продается квартира в хорошим ремонтом 1в2/3/4 5 минут до метро рядом есть парк, магазины и парковка
627,77 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
3
57 м²
1/4
Продается квартира 3/1/4 На Чилонзаре 7кв рядом есть базары,больницы сады и школы
886,27 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
1
28 м²
1/4
Продаётся 1 комнатная квартира Чиланзар 8 квартал Метро Мирзо Улугбек й0 минут пешком Балкон…
572,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
45 м²
4/4
Продаётся шикарная 2-х комнатная квартира Чиланзар 3 Метро Новза 10 минут пешком В квартир…
978,59 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продаётся 2х комнатная квартира Чиланзар 6 Ориентир Гостиница Эльдорадо Торцевая утепленная…
830,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
2
46 м²
3/4
Продаётся 2-х комнатная квартира на Чиланзар 7 квартале. Квартира расположена рядом 179-шко…
710,24 млн сум
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Параметры недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан
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