Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учкудукский район
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Учкудукский район, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
Чиланзар - 9 квартал 3 - комнатная 3 - этаж 4 - этажного дома балкон 2х6 комнаты - раздельн…
$73 200
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Чиланазр - 23 квартал можно ИПОТЕКА 2- комнатная 1 - этаж 4- этажного дома Состояние -…
$50 500
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
3-комнатная квартира в Чиланзаре, квартал-3, рядом с метро Хамза. Квартира находится на 3 эт…
$80 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Квартира 1 комната в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/8
Яккасарайский раонй ул.Саламатина Новостройка Ж.К. Саламатина 1 - комнатная 6 - этаж 8 - эт…
$42 600
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
Продается Квартира. #9195 район: Мирзо Улугбек Ориентир: Ориентир Мечеть. Карасу 6. Комна…
$72 500
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Витрина недвижимости
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/9
🏢 #НОВОСТРОЙКА КВАРТИРА СОТИЛАДИ! ↗️ замонавий Лифт бор 24/7 🏬 2-Этаж уртада 🚪 3 хонали 85…
$65 650
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная