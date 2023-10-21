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Квартиры в Учкудукский район, Узбекистан

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12 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 6кв Чилонзар 1/1/4 с хорошим ремонтом рядом метро Новза,и базар катартал …
648,46 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Продается хорошая 3х комнатная квартира с Дизайнерским ремонтом в новостройке ЖК " НОВЗА" на…
1,03 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
Продается уютная 2х комнатная квартира с авторским ремонтом. Дом расположен в хорошем районе…
966,57 млн сум
Квартира 1 комната в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Продаётся 1 комнатная квартира Чиланзар 8 квартал Метро Мирзо Улугбек й0 минут пешком Балкон…
568,93 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 3/1/4 На Чилонзаре 7кв рядом есть базары,больницы сады и школы
880,92 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в хорошим ремонтом 1в2/3/4 5 минут до метро рядом есть парк, магазины и парковка
623,99 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продается квартира с евро ремонтом 2в3/3/4 с меб. Тех после ремонта никто не жил новая прово…
867,46 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Продаётся 2-х комнатная квартира на Чиланзар 7 квартале. Квартира расположена рядом 179-шко…
705,96 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира Чиланзар 6 Ориентир Гостиница Эльдорадо Торцевая утепленная…
825,86 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
Продаётся шикарная 2-х комнатная квартира Чиланзар 3 Метро Новза 10 минут пешком В квартир…
972,68 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира переделанная в 3х Чиланзар 8 квартал Ориентир чиланзарский З…
819,75 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2х комнатная квартира + гардеробная Яккасарайский район Улица Шота Руставели Ори…
978,80 млн сум

Параметры недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная