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OOO Bebaho Zamin Diyori

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2025
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
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Об агентстве

Об агентстве

Агентство недвижимости "Bebaho Zamin Diyori" – риэлторское  агентство в Намангане с 2013 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Наманган.

"Bebaho Zamin Diyori" – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Намангане.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Намангану.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

Услуги

Услуги

Агентство недвижимости "Bebaho Zamin Diyori" — все услуги на рынке недвижимости Намангана:

  • продать квартиру через агентство недвижимости
  • поиск, подбор квартиры на вторичном рынке
  • проверка юридической чистоты при покупке квартиры
  • обмен квартир, сложные альтернативные сделки
  • помощь в получении ипотеки
  • сдать квартиру или нежилое помещение через агентство недвижимости
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:22
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
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