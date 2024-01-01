Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташбулак
  3. Земельные участки

Земельные участки в Ташбулак, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
5,71 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Guzal mahalada yer sotiladi 4 sotix hamma documenti joyida 1 sotixi 25000 $ Dan tinch joyla…
1,27 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Яшнаобод тумани,Толарик кочасида,4 сотих ер сотилади.Сув бойи,жудаям тинч жой.Хамма кулайлик…
862,45 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Участка, 16 сотокли йр сотилади 1 сотокги 3500 $, хужжатлари бор. Фундаментни узи . Расимди…
44,39 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Келес, Узбекистан
Участок земли
Келес, Узбекистан
Продаю мол ферму новую в Сырдарье на 1000 голов коров Цена 4000мил & торг банковская оценк…
50,73 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Срочно толабекда йер сотилади 24 сотик Жилой. Хамма шароит бор. Пул зарл келштриб берамиз. Х…
50,72 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Кибрай, Узбекистан
Участок земли
Кибрай, Узбекистан
Кибрайский район Набережная. Ориентир туйхона Бахор. Участок 11 соток. Есть дом …
1,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Твой Дом
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ 52 СОТОК Первая линия Мирабадский район КАДАСТР имеется Общ.площадь: 52 с…
951,23 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Central realty
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбек район Дархан улица Асака недалеко от парка Мирзо Улугбек (Тельмана) школа № 18…
5,33 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Срочно толабекда йер сотилади 24 сотик Жилой. Хамма шароит бор. Пул зарл келштриб берамиз. Х…
50,72 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
ЧИНОР Новая Элитная махалля Яшнабадский район. После пост Гаи Вторая улица на Право Удобная…
2,66 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельная участок в махалле кумарик где чайхана. 2-й проезд Янги Хаёт. своя 1.7 с…
1,23 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha