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Виллы с видом на горы в Ташкентской области, Узбекистан

Кибрайский район
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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Вилла 6 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся дача в дачном посёлке Битта котта хол = 12 × 7 Спалня котталар = 2  Спальн…
$220,000
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Вилла 15 комнат в Дурмень, Узбекистан
Вилла 15 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х уровневая Вилла Hi-Tech  Общая жил-площадь 1,103 кв.м. имеется откр…
$1,80 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная