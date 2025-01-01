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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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1 объект найдено
Фармацевтический склад 300 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Фармацевтический склад 300 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Бектемирский ский район, улица Фаргона Йули, пересечение с улицей Бектемир Йули, Городская Б…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов