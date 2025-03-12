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Квартиры с видом на горы в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Авиагородок продаются две квартиры  Лучший вариант для жилья  2 ком 2/2 Площадь 50 и 51 к…
Цена по запросу
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Агентство
REITATW
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с садом
Недорогая
Элитная