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Квартиры с гаражом в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/9
Срочно продаётся 3/6/9 квартира Собст. не риэлтор без лишних комиссий • Общая площадь:78,…
$7
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная