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Квартиры с садом в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/7
Янги қурилган уйда шинам квартира сотилади🆕   📐Майдони: 50 м²  🏡Хоналар сони: 2  …
642,61 млн сум
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Русский

Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная