Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
188 объектов найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
77,84 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 980 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 980 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 980 м²
Количество этажей 4
Сдаётся отдельно стоящие здание Адрес: Шайхантахурский район, массив Гулобод Ориентир: PD…
246,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Сдается подвальная помещение в Ташкент, Узбекистан
Сдается подвальная помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ( Сдается подвальная помещение ) ▪️Расположение: Шайхантохурский Район  …
Цена по запросу
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Офисное помещение 130 кв.м из 4 х комнат евро ремонт мебель техника в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 130 кв.м из 4 х комнат евро ремонт мебель техника
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Ц-26 массив Гулобод ул.Сакичмон пересечение с ул.Беруний напротив стадиона "Жар" недалеко от…
Цена по запросу
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 166 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 166 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 166 м²
42,81 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
103,78 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 109 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 109 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 109 м²
Этаж 1/4
3,89 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
19,46 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 2 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Аренда коммерческой недвижимости Адрес: Шайхантахурский р-н, массив Лабзак Ориентир: гост…
324,327 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Офис 1 080 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 1 080 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 080 м²
265,95 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 148 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 148 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 148 м²
389,192 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Магазин 8 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 8 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 8 м²
Этаж 6
6,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 112 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 112 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 112 м²
38,92 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
19,46 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 146 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 146 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 146 м²
324,327 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
71,35 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 20 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
15,57 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 090 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 090 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 090 м²
259,46 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 124 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 124 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 124 м²
324,327 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 2 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Этаж 123/3
Сдаётся отдельно стоящие здание Адрес: Шайхантахурский район, ул. Коратош Ориентир: Медиапа…
200,000 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 58 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 58 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
25,95 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/3
Сдается в Аренду Коммерческое Помещения Площадь: Подвал 450 кв.м 1-етаж 450 кв.м 2-етаж 50…
259,461 сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Офис 113 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 113 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 113 м²
6,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Сдается подвальная помещение №0335 в Ташкент, Узбекистан
Сдается подвальная помещение №0335
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Сдается № #0335  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ( Сдается подвальная помещение ) ▪️Расположение: Шайха…
6,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 166 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 166 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 166 м²
54,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Алишера Навои ул.напротив Ташкент Сити 106 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Алишера Навои ул.напротив Ташкент Сити 106 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Шайхантахурский район улица Алишера Навои пересечение с ул.Абая напротив Ташкент Сити рядом …
Цена по запросу
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 24 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 24 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
3,24 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 326 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 326 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 326 м²
Этаж 1
64,87 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GULNOZA ESTATES
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/9
[ Альбом ] СРОЧНО Сдается помещение Адрес: Шайхонахурский район ор-р Ганга 1 линия Площадь:…
25,95 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
77,84 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов