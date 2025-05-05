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Квартиры с бассейном в Кибрайском районе, Узбекистан

Чирчик
7
Кибрай
5
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Продаётся 2 комнатная квартира в 3 микрорайоне, 3 этаж не торец  В квартире имеется WIFI , …
$34,000
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Русский

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная