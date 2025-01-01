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Квартиры с видом на горы в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/8
Продаётся квартира. Мирзо Улугбекский район. ЖК "Oq Saroy" Застройщик "Урбан Строй" 4/…
2,33 млрд сум
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Агентство
Mikhail Real Estate
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная