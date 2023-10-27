С начала года новостройки в Самарканде подорожали на 15%. Эксперт о ситуации на рынке

В последние годы рынок недвижимости Узбекистана претерпевает небывалый рост. Активно застраивается не только Ташкент, но и другие города страны. Эксперт в области купли-продажи недвижимости в Самарканде – директор самаркандского филиала международного агентства недвижимости «Этажи» Богдан Савчук рассказывает об особенностях самаркандского рынка.

Рынок недвижимости Самарканда находится в активном состоянии

Изменения цен на рынке Самарканда можно назвать значительными. Приблизительно пять лет назад средняя цена за 1 кв.м. составляла 3 500 000 сумов, сегодня она равна 7 000 000 сумам. Рост себестоимости строительства, повышение цен на материалы и нестабильный курс национальной валюты привели к повышению стоимости квадратного метра жилья. К примеру, только за последние пять месяцев текущего года рост цен по новостройкам уже составил от 10% до 15%.

При этом в Самарканде растет население за счет приезжающих в город жителей сел и кишлаков, а значит, увеличивается потребность в жилье. Город развивается и растет – самое яркое тому свидетельство – проекты Гагарин Авеню, Нью-Йорк и Престиж. Все это привело к повышению роли строительства в структуре экономики. Эта сфера плотно заняла одну из самых главных ниш в экономике Узбекистана.

Рынок недвижимости Самарканда очень активен, увеличивается число сделок, а значит растут цены, особенно это касается «вторички». В связи с большим количеством новостроек люди покупают квартиры в только что отстроенных домах, делают ремонт и выставляют их на продажу уже на вторичный рынок. В последнее время ежегодный рост цен на вторичку составляет 2-5%.

Сейчас мы видим “рынок покупателя”

В связи с растущим спросом на недвижимость в Самарканде может возникнуть мнение, что покупатель сейчас более активен, чем продавец. Отчасти оно правильно. При этом рынок в целом сейчас находится в довольно активном состоянии. Растет конкуренция между агентствами недвижимости, которые помогают клиенту подобрать нужный объект. Она стимулирует внедрение новых механизмов рекламной активности, заставляет застройщиков предоставлять наиболее интересные и привлекательные предложения.

Активно развивается ипотечное направление, приобретение недвижимости в рассрочку. Желающие купить жилье часто не имеют возможности оплатить 100%-ную стоимость единоразовым платежом, поэтому ипотека становится все более популярной.

Государство, в свою очередь, старается держать под строгим контролем застройщиков путем проведения постоянной проверки необходимой документации. В конечном итоге от этого выигрывает покупатель.

В целом предложений становится все больше, и покупатель с деньгами находится в более выгодном положении – он может выбирать. Поэтому текущий рынок скорее можно назвать «рынком покупателя».

Сезон влияет на состояние рынка. Зимой клиентская активность падает. Далеко не всем хочется в холода проводить значительную часть времени, перемещаясь по городу в поисках лучшего варианта. Однако хочется порекомендовать выбирать жилье именно зимой. Квартиру нужно проверять на теплопотери в самое холодное время года, дабы избежать сюрпризов.

Более «богатыми» на клиентскую активность являются весна, лето и осень. Это объясняется не столько тем, что на улице тепло и сухо, сколько повышенной платежеспособностью соотечественников. Многие из них работают за рубежом и возвращаются домой к началу осени, что провоцирует всплеск покупательской активности. Также осенью у людей появляются дополнительные денежные средства вследствие сбора и реализации урожая.

$17000 – максимально дешевая квартира

Если говорить о том, какой район самый популярный, то однозначный ответ – Вокзал. На это есть свои причины:

большой выбор объектов;

развитая инфраструктура. Большие широкополосные автодороги, множество видов общественного транспорта, от маршрутных такси до трамваев;

один из самых стабильных районов в плане бесперебойной работы электроснабжения, газа и воды;

адекватные цены на новостройки.

Стоимость квадратного метра в этом районе, согласно нашим данным, равна: в «первичке» - 7 000 000 сумов, во «вторичке» с ремонтом - от 8 500 000 сумов.

Районы с самыми доступными квартирами – Супер, БАМ и Сартепо. Находятся на небольшом удалении от центра, активно застраиваются, цены на жилье не сильно ударяют по карману. Квартиру можно найти на любой вкус: от новостройки с подземными паркингом и пентхаусом до вторичной недвижимости, от небольшой мансарды с ремонтом до просторных апартаментов без него.

Максимально доступным можно назвать район Супер. В связи с удаленностью от центра и менее развитой инфраструктурой, цены там в среднем на 30% ниже, чем в других. Самую дешевую однокомнатную квартиру здесь можно купить за $17000.

Самыми дорогими районами считаются Бульвар, улицы Некрасова, Узбекистанская и, конечно, Регистан. Это центральные улицы города с самой развитой инфраструктурой и лучшим расположением.

Рынок загородной недвижимости переживает не самые лучшие времена. Стоимость земли в последние годы сильно выросла, что отражается на конечной цене объекта. Гораздо проще купить квартиру в новостройке со всеми коммуникациями и удобствами, поэтому цены в данном сегменте являются сдерживающим фактором роста. Ценовой диапазон здесь очень широкий, назвать какую-то среднюю величину затруднительно.