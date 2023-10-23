"От $30 до 40 тысяч, но есть и по $17,000". Застройщик о ценах на ходовые квартиры в Самарканде

Ровесник Рима – Самарканд растет и развивается. В последние годы в городе идет интенсивное строительство: возводятся жилые комплексы, объекты социального назначения, открываются туристические зоны. Как это влияет на облик города, внесенного в список Всемирного наследия ООН? С какими трудностями сталкиваются застройщики? Как решаются проблемы с водой и электроэнергией? На эти и другие вопросы ответила менеджер по продажам компании Global Avenue Фотима Ахмаджонова.

Учитываем все: от особенностей древнего города до резервного генератора

Древние города. Сохранение их облика с одной стороны, и развитие инфраструктуры с другой – проблема, с которой сталкиваются многие страны с богатой историей. Невозможно застревать в прошлом, ведь население растет, город “выливается” за свои границы. Но в то же время необходимо беречь старину, вести новую застройку тонко и аккуратно.

– Государства решают эти вопросы по-разному. Одни пытаются встроить исторические объекты в новую реальность. Другие находят выход в консервации “старого города”, превращают его в туристическую зону. Третьи сносят “ветхие” здания, если они “портят внешний вид”. Как эту проблему решают застройщики Самарканда?

– При строительстве объектов мы учитываем особенности Самарканда. Не ведем застройку вблизи исторических памятников, стараемся, чтобы сооружения не выбивались из общей архитектуры, – рассказала Фотима Ахмаджонова. – Наша компания работает на рынке с 2014 года, возводит, в основном, государственные объекты – музыкальные, спортивные, общеобразовательные школы, госучреждения. В этом году мы начали строить жилые дома. При проектировании предусматриваем наличие отдельных мест для парковки, детских площадок, зеленых зон – стараемся сделать проживание комфортным.

– С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе работы? Некачественные стройматериалы, нарушение договоров поставщиками, форс-мажорные обстоятельства?

– С трудностями пока не встречались, так как 70% строительных материалов производим сами. У нас есть предприятия по выпуску кирпича, бетона, арматуры. Стараемся изготавливать добротные стройматериалы, так как они – основа качественного строительства. С поставщиками проблем до этого времени тоже не возникало. Хочу отметить: если застройщик не нарушает законы, ответственно подходит к выполнению взятых на себя обязательств, то у него не должно возникать трудностей.

– Кстати, о воде и электроэнергии. Жители жалуются, что вода часто не поднимается выше второго-третьего этажей. И свет, бывает, гаснет. Как застройщики решают эти вопросы?

– Да, такие проблемы есть. Часто они возникают в домах старого фонда. Не могу сказать за всех застройщиков Самарканда, но знаю, что многие из них стараются, чтобы в новых домах были вода, газ, свет. Мы, к примеру, устанавливаем отдельные насосы для воды, и если она не поднимается к верхним этажам,

Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры

– Каково соотношение спроса и предложения на недвижимость в Самарканде?

– Могу ответить, опираясь на наш опыт. В настоящее время многие жители кишлаков и райцентров, не только самаркандской, но и других областей, переезжают в наш город. Они хотят жить в достойных условиях, в теплых и уютных домах, чтобы из крана текла горячая вода, был интернет – цивилизация, одним словом. Поэтому спрос на квартиры в Самарканде всегда велик. А раз есть спрос, то будет и предложение.

– Какие квартиры пользуются наибольшим спросом? Этажность, количество комнат, цена, квадратура? Покупают ли квартиры-студии?

– В Узбекистане всегды были в ходу нижние этажи. Во-первых, внизу прохладнее, во-вторых, из-за сейсмичности, а в Самарканде, как Вы сами говорили, еще и из-за подачи воды. Самые ходовые – первый, второй и третий этажи. Лучше всего уходят двухкомнатные квартиры площадью от 52 до 62 квадратных метров в ценовом диапазоне – от -27-30 до 35-40 тысяч долларов. Квартиры-студии спросом не пользуются, потому что жилье покупают в основном семейные самаркандцы. Жители сел имеют как минимум двоих детей. Они стремятся делить пространство, а не объединять все в единое целое. Поэтому мы не строим студии.

– Отслеживаете ли вы то, как продается жилье в построенных вами домах? Какие квартиры пустуют, почему?

– Мы только начали строить жилые дома, но уже мониторим эту ситуацию. Анализ процесса покупки жилья в возводимых нами комплексах необходим. Мы должны знать, сколько уже реализовано квартир, на какие имеется повышенный спрос, чтобы в будущем строить именно такое жилье. Сейчас строятся два объекта –­ по улице Нарпайской и за аэропортом. В первом комплексе, который будет сдан в 2024 году, уже продано 80 процентов квартир. Осталось шесть однокомнатных и семь пентхаусов. Мы учтем на будущее, что на них спрос меньше, и в дальнейшем увеличим количество двухкомнатных, которые пользуются большой популярностью. На втором объекте – 8 домов, сдается в 2025 году – из 250 квартир проданы 142, больше половины.