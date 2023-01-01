ЖК EFFECT STROY

Окунитесь в лучшие условия жизни в Янгиюле - от уютных 1-комнатных до
просторных 3-комнатных квартир. Современный дизайн, непревзойденные
удобства и сердцебиение города — все это в одном месте. Выберите подходящее
количество комнат и измените свой образ жизни уже сегодня!
В "Эффект Строй" наши 3-комнатные квартиры сочетают в себе всю прелесть Янгиюля и современную изысканность. Окунитесь в жизнь, полную удобства и спокойствия.
Расположенные в самом сердце Янгиюля, 2-комнатные квартиры "Эффект Строй"
переосмысливают представление о жизни. От образования до отдыха - у нас вы
найдете все, что нужно.
Характеристики:
Тип жилья: Новостройки
Этажность: 5
Балкон: Есть
Срок сдачи: 1 квартал 2024
Санузел: 2 (для больших квартир)
Тип строения: Кирпич
В шаговой доступности находятся: школа, спортивный зал, учебный центр и общественный транспорт.