ЖК EFFECT STROY

Сабзавот, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК «Туркистан» — это современный жилой комплекс в стиле хай-тек с базальтовым фасадом по привлекательным ценам с широким выбором больших и маленьких квартир! Жилой комплекс будет включать в себя 16 этажный дом с 8 подъездами, в каждом из которых будет просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. Общая площадь комплекса составляет 70 соток, а площадь застройки — 30 соток. ЖК «Туркистан» предоставит квартиру на любой вкус, от однокомнатных, при этом просторных квартир до 5-комнатных квартир, каждая из которых станет уютным и просторным домом с высокими потолками. В каждой квартире будут установлены: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит - Коммуникации (стояки, счётчики). Также на территории ЖК «Туркистан» будут доступны подземная и наземная автостоянки с перегородками (240 мест и 70 мест). Более того, каждая квартира будет иметь балкон шириной в 1,20 см. ЖК «Туркистан» особенно порадует резидентов большой общей террасой на крыше Планировки квартир: Студия от 31м2 до 39м2 Однокомнатные от 38.8м2 до 49м2 Двухкомнатные от 50.4м2 до 62.1м2 Трехкомнатные от 71.2м2 до 81.8м2 Четырёхкомнатная 75м2 Условия оплаты: 100% первоначальный взнос 35% рассрочка 35-40 месяцев Трех этапная оплата: первоначальный взнос 30%, рассрочка 40% на 30 месяцев Окончание строительства 30% Сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2026 года. Отдел продаж 903192778 884952023