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КП "fAMILY ROOF"

Ташкент, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
;
15
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О комплексе

Двух ярусный Коттедж по цене квартиры 

Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.

Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.

Для удобства сан узла размещен на двух этажах .

Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.

Имеется въезд для машины .

Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г

Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев
Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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КП "fAMILY ROOF"
Ташкент, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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