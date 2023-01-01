КП "fAMILY ROOF"

Двух ярусный Коттедж по цене квартиры

Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.

Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.

Для удобства сан узла размещен на двух этажах .

Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.

Имеется въезд для машины .

Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г

Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев

Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро