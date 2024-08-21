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Квартира в новостройке ЖК «Юксалиш»

Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Хорезмская область
  • Район
    Ургенчский район
  • Город
    Ургенч

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя.

 

Квартиры в ЖК «Юксалиш»

 

Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная.  Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений.

 

Инфраструктура

 

Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям.

В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Ургенч, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК «Юксалиш»
Ургенч, Узбекистан
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Застройщик
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Застройщик
Premier House
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Застройщик
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Языки общения
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