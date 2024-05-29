По сравнению с Китаем или странами Европы, где рождаемость существенно падает, численность населения Узбекистана недавно превысила отметку в 37 млн. По статистике, 51% жителей приходится на города и 49% на сельскую местность. Эти цифры однозначно показывают, что рынок жилья в стране в перспективе будет только расти. Благо, руководство страны тоже держит курс на расширение городов, особенно столицы, и в целом поддерживает строительство. За последние шесть лет в стране было построено более 300 000 домов. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

Что влияет на ценообразование жилья?

По словам риелторов, пик активности спроса на жильё приходится на весну и осень, когда узбекистанская погода позволяет потенциальным покупателям искать, ездить и присматриваться к вариантам будущего жилья. В это время активизируются как первичный, так и вторичный рынки. Кроме того, весна, как начало открытия сезона продажи и покупки жилья, предлагает выгодные варианты на выбор. Затем к началу летнего сезона спрос заметно падает, поскольку как продавцы, так и покупатели стремятся стремятся провести отпуска за городом, за рубежом, на даче, в горах и т.д.

В какое время лучше покупать квартиру?

Риелторы считают, что особенно выгодно покупать жилье в июне, поскольку конкуренция заметно снижается. Еще одна причина, по которой летом мало спроса на жильё, — летняя жара, которая не позволяет просмотреть большее количество вариантов. Поэтому многие откладывают покупку жилья до лучших времен. Но, тем не менее, покупка квартиры или дома летом тоже дает много плюсов. Не исключено, что появятся среди собственников и те, кому нужно срочно продавать свою недвижимость. Поэтому есть все шансы найти жилье по душе и приемлемой цене. А еще летом, считают многие, легче и удобнее переезжать.

Особенности покупки недвижимости осенью

Как отмечалось выше, на осень приходится пик ажиотажа продажи недвижимости. Во-первых, не все студенты и их родители готовы платить аренду за съёмное жилье, поэтому решают приобрести квартиру (не каждый вуз готов принять всех желающих в свои общежития). И чем скорее они совершат покупку, тем лучше. Потому что надо успеть обзавестись своим жильем до начала холодов. Тут надо заметить, что, в первую очередь, ими рассматриваются однокомнатные квартиры практически в любом районе. В зависимости от расположения и состояния их стоимость будет варьироваться. Что касается предложений, то их в этот период уйма.

Как показывает практика, молодые семьи ищут жилье в новостройках с готовым ремонтом. И в этом плане их можно понять. С маленькими детьми, с работой 5/2 времени заниматься ремонтом нет, да и негде жить (зачастую эта проблема у многих) в период строительных работ. Поэтому и квартиры выбирают по принципу «заходи и живи».

Кроме того, осенью до холодов многие объекты строительства завершаются, и приходит момент сдачи ключей новоселам. А где конкуренция, там, естественно, есть и выбор, и скидки.

Покупка жилья зимой

Зимой, согласно статистике, жилье покупают те, у кого есть достаточно денег, которые они готовы инвестировать в недвижимость, а еще те, кто давно присматривается к рынку и ждет до последнего обвала цен на жилье. Надо заметить, что это особая категория людей, которые выгодно инвестируют свои деньги в недвижимость. Они покупают в основном 1-2 комнатные квартиры, которые будут приносить пассивный доход от сдачи арендаторам.

Неслучайно зиму риелторы называют еще «мертвым сезоном», когда совсем минимум предложений и спроса. Одна из причин, по которой люди откладывают продажу или покупку жилья зимой, — это предстоящие новогодние праздники. Поэтому, если есть деньги, то покупать квартиру зимой намного дешевле. Только вот придется переезжать под дождем или снегом и, если захочется что-то поменять в квартире или доме, например, покрасить стены или поклеить обои, в холодную погоду это будет проблематично. Однако теплоту жилья вы можете реально оценить зимой, нежели летом. Но кто уже нацелился на срочную продажу всё равно будут продавать, несмотря ни на что. А застройщики будут предлагать новогодние скидки.

В заключение

Советы от специалистов рынка:

если у вас достаточно времени, посмотрите как можно больше вариантов жилого фонда, чтобы потом не пожалеть;

учитывайте все важные детали: строительный материал (кирпич, железобетон, газоблок), этаж, ремонт, расположение;

изучите инфраструктуру (системы электро- и водоснабжения, телекоммуникационные системы, а также общественный транспорт, наличие поблизости супермаркетов, школ, детсадов, аптек и т.д.)

с учетом того, что столица загружена транспортом, немаловажное значение имеют, особенно для вторичного рынка, автостоянки (хотя современные жилые объекты строятся с прилегающими специальными местами для машин), а также благоустроенные детские площадки;

учитывайте контингент. У узбеков по этому поводу даже есть народная поговорка «покупай не жилье, покупай соседей».

следите за динамикой цен на рынке. Будьте готовы к тому, что те варианты, которые вы для себя приметили, могут резко вырасти в цене или же, наоборот, упасть (за надобностью денег или по сложившимся обстоятельствам).

Как видим, любое время года имеет свои плюсы и минусы. Но не забываем, что уже июнь на подходе — самое выгодное время для покупки жилья.