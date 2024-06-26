Рынок недвижимости Узбекистана стал формироваться в начале 1990-х, когда появилось понятие частной собственности. Государство развернуло процесс приватизации жилья, которое выдавали работникам государственные структуры, заводы, фабрики, общественные организации. В частные руки передавались также помещения под магазины, кафе, гостиницы. Появилась недвижимость, которую можно было продать, купить, сдать в аренду, а вместе с ней и посредники, оказывающие соответствующие услуги.

С тех пор прошли десятилетия. Рынок недвижимости стал более цивилизованным. Сегодня посредники-риелторы открывают агентства недвижимости, объединяются в профессиональные организации, их деятельность регламентируется законодательными актами.

В статье 5 Закона Республики Узбекистан «О риелторской деятельности» от 2010 года говорится: «Риелтор — лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, квалификационный сертификат и осуществляющее риэлторскую деятельность в порядке, установленном настоящим Законом. Риелтор может оказывать посреднические услуги при заключении сделок по объектам недвижимости и правам на них». Одним словом, риелтор — человек, который поможет купить, продать или арендовать недвижимость.

Обязанности риелтора

В обязанности специалистов по недвижимости входит:

предоставление информационно-консультативных и посреднических услуг;

доверительное управление (передача активов доверенному лицу для распоряжения);

организация торгов;

оформление завещания.

Остановимся конкретнее на первом пункте. Задачи риелтора заключаются в следующем:

проконсультировать по интересующим вопросам;

осмотреть варианты жилых объектов для продажи, покупки, сдачи в аренду;

проследить за правильным оформлением документов;

обеспечить законность договоров, заключенных между покупателем и продавцом, арендатором и арендодателем;

быть гарантом получения денег во время проведения сделки;

вести отчетность и предоставлять клиенту.

Преимущества работы с риелтором

Допустим, вы решили продать квартиру и обратились к риелтору. Он берет на себя заботы по проведению сделки. Лучше оформить соглашение официально и проводить работу в рамках заключенного с ним договора.

Договора бывают двух типов – эксклюзивный и неэксклюзивный. Неэксклюзивный (типовой договор) заключается между продавцом и риелтором (агентством). Заказчик поручает исполнителю действовать от его имени и за его счет с целью продажи недвижимости. Там прописаны:

предмет договора;

права и обязанности заказчика и исполнителя;

правила оплаты услуг риелтора;

ответственность сторон;

особые условия;

срок действия, порядок изменения и расторжения договора;

адрес и подписи сторон.

Эксклюзивный договор отличается от типового тем, что в «Предмете договора» указан дополнительный пункт 1.3: «Заказчик обязуется не сотрудничать с третьими лицами, кроме Исполнителя, с целью продажи объекта недвижимости в течение ___ рабочих дней», а это значит, что клиент не имеет права менять риелтора (агентство).

В случае покупки квартиры услуги риелторов неоценимы. Они помогут найти оптимальный вариант и станут гарантом сделки:

оформят соответствующие бумаги, договора;

составят нотариальное заверение;

проверят документы, связанные с приобретаемой недвижимостью, ее юридическую чистоту;

обеспечат правильное оформление бумаг;

проследят за тем, чтобы сделка была проведена успешно.

При оформлении ипотеки специалисты по недвижимости взаимодействуют с банком, помогают подобрать и оформить кредит на выгодных условиях. Особенности работы риелтора в том, что он отстаивает интересы клиента.

Кто и зачем обращается к риелтору

К агентам по работе с недвижимостью обращаются люди, которые хотят провести сделку купли-продажи максимально безопасно. Да, можно заняться покупкой, продажей или арендой жилья самостоятельно — расклеить или разместить на онлайн-ресурсах объявления, висеть на телефоне, встречать клиентов или бегать по городу в поисках оптимального варианта. Безусловно, может повезти. Но можете попасть впросак и получить кучу проблем. К примеру, у приобретаемого жилья окажется несколько собственников, и если в момент оформления сделки будет отсутствовать один из них, то ее признают недействительной. Таких нюансов много.

Известная пословица «Скупой платит дважды» отражает действия непрофессионалов на рынке недвижимости. Лучше заплатить специалисту, доверив ему решение поставленной задачи, чем наткнуться на мошенников и потерять кровно заработанные. По статистике, всего 5 процентов из 100 совершают сделки без участия посредников. Остальные 95 доверяют риелторам и агентствам недвижимости.

Частный риелтор или агент по недвижимости: есть ли разница?

Частный риелтор оказывает услуги индивидуально. Риелтор со стажем имеет личные связи, благодаря которым дела решаются легко и быстро. Ищите не начинающего, а опытного специалиста-одиночку. Но и у него имеются минусы: небольшая клиентская база, меньше заказов, нет партнерских программ с застройщиками и банками, отсутствует прозрачность в работе.

Агентства по недвижимости обладают отличной клиентской базой, большим количеством проведенных сделок, деятельность прозрачна по сумме комиссии, имеются партнерские программы с застройщиками и банками. Им доверяют органы управления, кадастр, коммунальные службы. Клиент может оплачивать услуги через банковский счет, платежные системы. Агентства вкладывают много денег в рекламу услуг и компании для продвижения на рынке недвижимости, поэтому информацию о них можно найти в открытом доступе.

Выбирая между частным риелтором или агентом по продаже недвижимости из агентства, нужно в первую очередь смотреть на репутацию каждого. Индивидуальных агентов, как правило, советуют знакомые, родственники, которые провели успешно сделку и рекомендует риелтора как проверенного человека. В случае с компаниями нужно смотреть отзывы, искать информацию о конкретном агентстве в интернете, интересоваться у знакомых. В любом случае выбор остается за вами.

Стоимость услуг агента по недвижимости

Стоимость услуг по рынку составляет 3% от сделки, но при большой комиссии агентства могут уступить до 2,5%. У некоторых компаний существуют свои тарифы по покупателю и продавцу. Продвинутые агентства недвижимости, выстраивающие индивидуальные бизнес-процессы, могут брать 1% от сделки у покупателя, так как гарантируют юридическую безопасность и проверяют объекты на чистоту у нотариусов.

Стоит отметить, что при покупке жилья в новостройке риелтор не берет комиссию, комиссию выплачивает застройщик путем перечисления на расчетный счет агентству недвижимости.

Что не входит в обязанности риелтора

Люди хотят знать о том, в чем заключается работа риелтора, но неплохо было бы понимать, чем не может заниматься агент по работе с недвижимостью. Не требуйте от него экспертной оценки состояния и выявления скрытых дефектов жилья, консультирования по вопросам, не относящимся к профессиональной компетенции, а также специальных знаний. Он должен выполнять те обязанности, которые прописаны в договоре.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при покупке, продаже, аренде недвижимости лучше обращаться к специалисту. Основа работы риелтора – его заинтересованность в наилучшем результате, правильности проведения сделки, ведь от этого зависит репутация, а значит, количество клиентов и, соответственно, доход. В итоге остаются довольными обе стороны – заказчик и исполнитель.