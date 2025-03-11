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Жилой комплекс Жк "Harizma "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
12
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Описание Описание
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ID: 25314
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней.

Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства и отделки мест общего пользования.
СОЗДАЕМ НОВУЮ
ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы
полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе, с любимой книгой в руках

Конечно, вот исправленный текст с учетом орфографических и стилистических правок:

СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.

Новые стандарты озеленения и благоустройства:
Высаживаем новые деревья и кустарники.
Фруктовые сады.
Палисадники во дворах.
Системы естественного увлажнения воздуха — фонтаны и системы автополива.
Кормушки для птиц и домики для кошек.

ВНУТРЕННИЙ
ДВОР БЕЗ МАШИН

- Место для встречи с друзьями
- Тенистые беседки
- Детские площадки
- Зона work-out


В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые — заниматься различными видами спорта.
СКВОЗНЫЕ
ПОДЪЕЗДЫ
- Парковка для велосипедов
- Колясочные
- Зона ожидания
Harizma- бизнес класса
-Монолитный,заполнение газоблок.
-Общий наземный паркинг.
-Срок выхода кадастра 1 квартал 2025 г

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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