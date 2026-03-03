  1. Realting.uz
  Жилой комплекс Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Жилой комплекс Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Ташкент, Узбекистан
от
$33,573
;
2
ID: 34023
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Адрес
    Табибий улица

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

🏗 Sokin Diyor | Shohsaroy Uylari
Масштабный проект бизнес-класса на 2.5 гектарах в Яшнабадском районе. 18 современных зданий, где комфорт сочетается с приватностью: 200 метров от Ферганской дороги — тишина гарантирована!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.
Станция метро Куйлюк и ТРЦ Compass — 5 мин.
Korzinka Fayzobod — 3 мин.
Рядом частная школа Oxbridge.
Мечети Имам Азам (2 мин) и Ок Уй (4 мин).

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 16 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Летний бассейн во дворе, фитнес-клуб, закрытая территория и охраняемый паркинг на 1500 мест.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3, 4 комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 408 612 000 до 1 273 682 100 сум.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
