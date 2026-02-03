  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Dormon Saroyi"

Ташкент, Узбекистан
от
$21,331
от
$659/м²
;
3
ID: 33959
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Dormon Saroyi— современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит спокойствие, удобство и уютную атмосферу городской жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на лаконичность и функциональность.

Сдержанные фасады, аккуратные архитектурные линии и качественные материалы создают гармоничный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Современный формат жилой застройки

  • Функциональные и продуманные планировки

  • Рациональное использование жилого пространства

  • Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

  • закрытая территория

  • благоустроенный внутренний двор

  • детские площадки

  • прогулочные зоны

  • места для отдыха жителей

  • система видеонаблюдения

Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные коммуникации

  • общественные зоны для отдыха

  • пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Dormon Saroyi расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
