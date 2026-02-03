Жилой комплекс "Dormon Saroyi"

Dormon Saroyi— современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит спокойствие, удобство и уютную атмосферу городской жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на лаконичность и функциональность.
Сдержанные фасады, аккуратные архитектурные линии и качественные материалы создают гармоничный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Современный формат жилой застройки
Функциональные и продуманные планировки
Рациональное использование жилого пространства
Комфортные решения для семейной жизни
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.
Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:
закрытая территория
благоустроенный внутренний двор
детские площадки
прогулочные зоны
места для отдыха жителей
система видеонаблюдения
Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные коммуникации
общественные зоны для отдыха
пространства для повседневного комфорта
📍 Локация
ЖК Dormon Saroyi расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, детские сады, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.