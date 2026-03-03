Жилой комплекс Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры

🏗 Alfa City
Жилой мега-проект на 4.9 гектарах! Это не просто дом, а новый центр городской активности с собственной экосистемой, торговым центром и огромным пешеходным трафиком.
📍 Локация: Зангиата, Ташкентская область
Школа, детский сад и базар в шаговой доступности.
Зеленая зона 2 000 м², зоны отдыха и детская площадка 500 м².
Ежедневный поток более 10 000 человек — идеальный потенциал для аренды и жизни.
🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 12 и 16 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2027 г.
Удобства: Индивидуальное отопление, балконы в каждой квартире, скоростные лифты, охрана 24/7 и паркинг на 1000+ мест.
🔑 Доступные планировки: 1 и 2 комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 175 876 517 до 826 316 130 сум.