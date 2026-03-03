  1. Realting.uz
Жилой комплекс Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры

Зангиатинский район, Узбекистан
от
$14,451
;
2
ID: 34022
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Зангиатинский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

🏗 Alfa City
Жилой мега-проект на 4.9 гектарах! Это не просто дом, а новый центр городской активности с собственной экосистемой, торговым центром и огромным пешеходным трафиком.

📍 Локация: Зангиата, Ташкентская область
Школа, детский сад и базар в шаговой доступности.
Зеленая зона 2 000 м², зоны отдыха и детская площадка 500 м².
Ежедневный поток более 10 000 человек — идеальный потенциал для аренды и жизни.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 12 и 16 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2027 г.
Удобства: Индивидуальное отопление, балконы в каждой квартире, скоростные лифты, охрана 24/7 и паркинг на 1000+ мест.

🔑 Доступные планировки: 1 и 2 комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 175 876 517 до 826 316 130 сум.

Местонахождение на карте

Зангиатинский район, Узбекистан
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Назад Оставить заявку Показать контакты
